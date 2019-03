Cristiano Ronaldo | ' Posso essere pronto in una o due settimane'

Juve - Cristiano Ronaldo infortunato - potrebbe saltare tre partite : Empoli - Cagliari e Milan : Cattive notizie per la Juventus dopo i primi match di qualificazione a Euro 2020. Le novità non riguardano nello specifico la Nazionale italiana, ma quella portoghese, in quanto Cristiano Ronaldo, al 30' della partita contro la Serbia (match terminato 1-1), ha dovuto lasciare il prato verde per un infortunio alla gamba destra. Sorprende molto l'infortunio del portoghese, poiché l'ultimo stop del calciatore risale al 2016 nella finale ...

Infortunio Cristiano Ronaldo - il portoghese fa chiarezza : “conosco il mio corpo - ecco quando tornerò” : Il portoghese ha parlato del suo Infortunio dopo il match con la Serbia, facendo chiarezza sulla sua situazione L’Infortunio di Cristiano Ronaldo ha rovinato la serata ieri di Portogallo e Juventus, in ansia dopo il guaio muscolare accusato da CR7 nel corso del primo tempo del match con la Serbia. AFP/LaPresse La stella di Madeira ha avvertito dolore al flessore della coscia destra, fermandosi immediatamente e chiedendo il cambio. ...

Cristiano Ronaldo ad Abola : «Torno tra una settimana o due» : L’edizione on line del giornale portoghese Abola riporta le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo dopo l’infortunio alla coscia destra patito contro la Serbia in una gara valevole per le qualificazioni a Euro 2020. «Non sono preoccupato – ha detto -, conosco bene il mio corpo. So che dovrei tornare tra una settimana o due». Quindi sicuramente ci sarà per la sfida di Champions all’Ajax di Tadic che stasera ha segnato su ...

Cristiano Ronaldo si infortuna col Portogallo - contrattura alla coscia destra (VIDEO) : Portogallo-Serbia Infortunio di Cristiano Ronaldo in Nazionale. Durante la partita Portogallo-Serbia – valida per le qualificazioni agli Europei del 2020, Il fuoriclasse della Juventus scatta sulla sinistra, è solo, poi però si sente tirare la coscia destra, saltella sulla sinistra e si ferma. Chiede il cambio. Potrebbe essere una contrattura. Un infortunio non particolarmente grave. Ovviamente qualcosa in più si saprà nelle prossime ore. ...