BMW iX3 | i4 e iNext | test su neve e ghiaccio del Polo Nord

BMW - iX3 - i4 e iNext : le nuove immagini dei prototipi : La BMW tiene viva l'attenzione sui futuri modelli elettrici pubblicando le immagini dei collaudi al circolo polare artico della iX3, della i4 e della iNext. Queste vere e proprie foto spia ufficiali non svelano molto più di quanto non sia stato già visto nei mesi scorsi, ma sono l'occasione per confermare l'evoluzione dei progetti in vista del debutto sul mercato e le differenze rispetto alle concept che ne hanno anticipato i contenuti. ...