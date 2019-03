911 e The Resident avranno una terza stagione | Fox dimostra la sua indipendenza con

optimaitalia

(Di martedì 26 marzo 2019)Chi temeva il peggio con l'arrivo di Disney forse ha un po' esagerato e proprio qualche ora fa Fox hato la suamettendo a segno un doppio rinnovo, il primo dopo la maxi operazione ai vertici: 911 e Thehanno ottenuto entrambe una. Entrambe le serie provengono dalla 20th Century Fox TV, l'ex studio gemello della rete, che dal 19 marzo fa parte dell'impero Disney e sono proprio le prime ad avere ottenuto il rinnovo dopo questo cambiamento.Quelle che due anni fa sono state le matricole rivelazioni della rete, il prossimo anno giungeranno già alla lorotra casi da seguire e intrecci da dipanare con buona pace del pubblico che si è un po' affezionata a questa visione "dark" degli eroi quotidiani americani.I due spettacoli hanno contribuito a dare a Fox buoni ascolti nella serata del lunedì migliorando la precedente media ...

AmorexleserieTV : #TheResident e #911 rinnovati per la 3^ stagione - Noovyis : Un nuovo post (Fox Renews 911 and The Resident For Third Seasons) è stato pubblicato su Playhitmusic -… -