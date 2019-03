Video Sudtirol-Vicenza | 2-2 | | highlights e gol della partita | Serie C | 32giornata

ilsussidiario

(Di lunedì 25 marzo 2019), 2-2,:e golvalevole per ladiC girone C. Al Druso di Bolzano finisce in parità.

TrivenetoGoal : SudTirol-L.R. Vicenza Virtus, gli highlights della partita (VIDEO) - GfLunetta : Avanti così a testa bassa, con chiunque! - nicola_baldo : RT @DolomitiVolley: La nostra video intervista a Giuseppe Beppe Ambrosio tecnico trentino del Vero Volley Monza fra SuperLega e Challenge C… -