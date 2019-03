Save the date - + Gusto al Design

Yemen - Save the Children : dall’inizio del conflitto 1 - 5 milioni di bambini costretti a fuggire : dall’inizio dell’escalation del conflitto in Yemen, quattro anni fa, più di 19 mila raid aerei hanno devastato scuole, ospedali e importanti infrastrutture, 13 al giorno, più di uno ogni 2 ore. Violenze e distruzione che hanno costretto 1,5 milioni di bambini a fuggire dalle loro case e dai loro villaggi e che in molti casi, più di 1 al giorno, sono stati colpiti dai bombardamenti proprio mentre tentavano di ripararsi in un luogo sicuro. Bambine ...

Ciclone Idai - Save the Children : “In Mozambico 51 tonnellate di aiuti” : Si moltiplicano le operazioni di intervento di Save the Children in Mozambico per poter raggiungere con la massima tempestività i bambini in emergenza e le loro famiglie. Lo riferisce la ong stessa, spiegando che questa notte è atterrato a Maputo un aereo cargo con 51 tonnellate di generi di prima necessità, come tende, teloni, taniche e secchielli, immediatamente inviate a ovest verso la città di Chimoio, che è la più vicina all’area colpita ...

Mozambico - Save the Children : “Difficilissimo raggiungere le comunità isolate a causa del ciclone Idai - stiamo lavorando senza sosta” : Si moltiplicano le operazioni di intervento di Save the Children in Mozambico per poter raggiungere con la massima tempestività i bambini in emergenza e le loro famiglie. Questa notte è atterrato a Maputo un aereo cargo con 51 tonnellate di generi di prima necessità, come tende, teloni, taniche e secchielli, immediatamente inviate a ovest verso la città di Chimoio, che è la più vicina all’area colpita dal ciclone, mentre gli operatori ...

Yemen - Oxfam : ogni giorno tre civili uccisi. Save the Children : ammazzati 6mila bambini : Si aggrava la crisi umanitaria nello Yemen devastato dalla guerra. Dallo scorso dicembre infatti, nell'indifferenza generale, tre civili sono stati uccisi ogni giorno, in media una vittima ogni...

Yemen - Oxfam : ogni giorno tre civili uccisi. Save the Children : ammazzati 6mila bambini : Si aggrava la crisi umanitaria nello Yemen devastato dalla guerra. Dallo scorso dicembre infatti, nell'indifferenza generale, tre civili sono stati uccisi ogni giorno, in media una vittima ogni otto ...

Mozambico - fiato sospeso per la città di Buzi : rischia di essere completamente sommersa dall’acqua. Save the Children : “a rischio la vita di 100 mila bambini” : 1/62 ...

La Federazione Italiana Rugby insieme a Save the Children per il contrasto alla povertà educativa : Sabato 16 marzo, in occasione del match Italia-Francia valido per il Sei Nazioni, al via la collaborazione per coinvolgere nella pratica del Rugby i bambini e i ragazzi che frequentano i Punti Luce di Save the Children nelle periferie italiane Federazione Italiana Rugby e Save the Children insieme per contrastare la povertà educativa che colpisce i bambini e gli adolescenti nelle periferie delle città italiane, privandoli di opportunità ...

Save the Children. Guerra in Siria : 4 milioni di bambini non hanno mai visto la pace : I desideri dei bambini Siriani, però sono quelli di tutti gli altri bambini del mondo: il 70% degli intervistati desidera passare tempo con gli amici, l'86% vorrebbe andare bene a scuola , il 98% ...

Incidente aereo Ethiopian Airlines : Save the Children conferma la morte del suo operatore : “E’ con profonda tristezza che confermiamo la perdita del nostro caro collega Tamirat Mulu Demessie, anche lui a bordo del volo 302 della Ethiopian Airlines precipitato ieri“. Questo quanto si legge nel comunicato di Save the Children. Tamirat Mulu Demessie era un consulente specializzato in protezione dei minori in contesti di emergenza e da diverso tempo lavorava per Save the Children. “Tamirat era di base ad Addis ...

Siria - Save the Children : 4 milioni di bambini conoscono solo guerra - : Un bambino su due ha bisogno di assistenza umanitaria, uno su tre è senza scuola e almeno 2,5 milioni sono sfollati all'interno del Paese. È quanto emerge da un nuovo report realizzato dall'...

SCUOLA/ I giovani "diversi" che sfuggono al conformismo - e a Save the Children - : Tre ragazzi su cinque sono vittima di discriminazioni. L'ha detto Save the Children e come si fa a metterlo in dubbio? E invece la realtà dice altro

Pediatria - Save the Children : gravi traumi psicologici per i bimbi fuggiti dall’Isis : Migliaia di bambini siriani e stranieri che hanno recentemente raggiunto i campi profughi nel Nord–Est della Siria dopo essere fuggiti dalle zone controllate dall’Isis mostrano segni gravi di stress psicologico, e molti di loro avranno bisogno di un sostegno specifico a lungo termine per la loro salute mentale e di supporto psicosociale per superare i traumi che hanno subito. Questo l’allarme lanciato da Save the Children, che ...