Ricerca | già dentro l’utero il cervello delle donne funziona diversamente da quello degli

(Di lunedì 25 marzo 2019) Il pensiero comune che lee gli uomini ragioninoè un argomento da sempre dibattuto, ma ora potrebbe essere arrivata la conferma della scienza. Almeno da quanto emerso da uno studio della New York University Langone, pubblicato sulla rivista Developmental Cognitive Neuroscience.A questa conclusione sono arrivati gli scienziati che hanno effettuato le scansioni cerebrali di 118 feti durante la seconda parte della gravidanza con lo scopo di analizzare i legami tra genere e connettività di unin via di sviluppo. Pertanto, unaprincipali differenze individuate è nella connettività tra aree distanti del. Ilfemminile che cresce all’interno dell’utero produce reti “a lungo raggio” al contrariodei maschi che è più suscettibile alle influenze ambientali. C’è da dire che queste conclusioni non trovano ...

