Record di ascolti per il calcio femminile su Sky Sport

Juve-Fiorentina donne - Record ascolti Sky : ROMA, 25 MAR - record d'ascolti per il "Calcio femminile day" di Sky Sport, che ieri ha trasmesso Roma-Atalanta Mozzanica e Juventus-Fiorentina. In particolare, il big match tra bianconere e viola è stato visto da 342.628 spettatori medi, con il 2,68% di share e 1.033.

Femminile - Juventus-Fiorentina fa l'en plein : gli ascolti tv sono da Record! : Come conferma Sky, infatti, la partita trasmessa in diretta da Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno, è stata seguita da 342.628 spettatori medi, con il 2,68% di share e 1.033.546 spettatori unici: ...

Il Paradiso delle Signore - chiude ma fa Record di ascolti : Continua la straordinaria crescita di ascolti per “Il Paradiso delle Signore daily”, la fiction del pomeriggio di Rai1 malgrado la mancata conferma per la prossima stagione conquista ben 1.831.000 telespettatori e il 16,5% di share segnando un nuovo record stagionale. Partita il 10 settembre scorso la serie, prodotta da Rai Fiction e Aurora Tv, continua ad appassionare il pubblico guadagnando in soli sei mesi oltre 6 punti di share fino a ...

Il Paradiso delle Signore - chiude ma fa Record di ascolti : Continua la straordinaria crescita di ascolti per “Il Paradiso delle Signore daily”, la fiction del pomeriggio di Rai1 malgrado la mancata conferma per la prossima stagione conquista ben 1.831.000 telespettatori e il 16,5% di share segnando un nuovo record stagionale. Partita il 10 settembre scorso la serie, prodotta da Rai Fiction e Aurora Tv, continua ad appassionare il pubblico guadagnando in soli sei mesi oltre 6 punti di share fino a ...

Il Paradiso delle Signore - chiude ma fa Record di ascolti : Continua la straordinaria crescita di ascolti per “Il Paradiso delle Signore daily”, la fiction del pomeriggio di Rai1 malgrado la mancata conferma per la prossima stagione conquista ben 1.831.000 telespettatori e il 16,5% di share segnando un nuovo record stagionale. Partita il 10 settembre scorso la serie, prodotta da Rai Fiction e Aurora Tv, continua ad appassionare il pubblico guadagnando in soli sei mesi oltre 6 punti di share fino a ...

Il paradiso delle signore 3 : Record di ascolti - le dichiarazioni del produttore di Aurora Tv : Come ben sottolineato da un comunicato stampa della produzione, continua la straordinaria crescita di ascolti per Il paradiso delle signore daily: la fiction del pomeriggio di Rai 1 malgrado la mancata conferma per la prossima stagione conquista ben 1.831.000 telespettatori e il 16,5% di share segnando un nuovo record stagionale. Partita il 10 settembre scorso la serie, prodotta da Rai Fiction e Aurora Tv, continua ad appassionare il pubblico ...

C'è posta per te - ascolti Record ieri grazie al regalo a papà Pino : Roberts incanta tutti : Una stagione da record quella appena conclusa per C'è posta per te che, anche nell'ultima puntata di ieri 16 marzo, ha sbaragliato la concorrenza, confermandosi il programma leader degli ascolti del sabato sera. La puntata di ieri ha visto come ospite d'eccezione la star di Hollywood Julia Roberts, la quale è intervenuta in studio per fare una sorpresa a Pino, un papà a cui i figli hanno voluto fare un regalo. Grande emozione per la storia ...

Ascolti TV 16 marzo 2019 - C’è posta per te chiude in bellezza : share da Record : Ascolti TV sabato 16 marzo, Maria De Filippi chiude in bellezza con C’è posta per te: share da record per l’ultima puntata record di Ascolti ieri sera per C’è posta per te su Canale 5. Il programma di Maria De Filippi, con l’ultima puntata della stagione, ha tenuto attaccati allo schermo più di 5 milioni […] L'articolo Ascolti TV 16 marzo 2019, C’è posta per te chiude in bellezza: share da record proviene da ...

Juventus - è Record anche di ascolti : match visto da 2.939.504 spettatori : La Juventus ha conquistato una grande impresa in Champions League, vittoria con il risultato di 3-0 in Champions League e pass per i quarti di finale conquistati. E’ sta una serata dei record anche dal punto di vista degli ascolti, il match infatti è stato visto da 2.939.504 spettatori medi con l’11,14% di share (4.280.474 spettatori unici), con un picco nei minuti di recupero del match di 3.184.293 spettatori medi alle 22.50 e ...

Champions League - ascolti Record su Sky Sport per Juventus-Atletico : Con questo risultato, Sky Sport Uno è stato il terzo canale nazionale più visto nella serata di ieri. In evidenza anche gli ascolti di 'Champions League Show' con Ilaria D'Amico e i suoi ospiti: 1.

Champions Sky Sport | Ascolti Record per diretta esclusiva Juventus - Atletico Madrid : Una serata da record per la UEFA Champions League in esclusiva su Sky Sport: il match Juventus-Atletico Madrid, in onda dalle 21, è stato visto da 2.939.504 spettatori medi con l’11,14% di share...

Juve-Atletico - ascolti Record : gara di club più vista di sempre su Sky - : La gara di ritorno degli ottavi di finale è stata vista da 2.939.504 spettatori medi con l'11,14% di share e un picco nei minuti di recupero. È la terza partita più seguita su Sky in assoluto dopo ...

Champions Sky Sport - ascolti Record per diretta esclusiva Juventus - Atletico Madrid : Serata da record per la UEFA Champions League in esclusiva su Sky Sport: il match Juventus-Atletico Madrid, in onda dalle 21, è stato visto da 2.939.504 spettatori medi con l’11,14% di share (4.280.474...

Ascolti tv 27 febbraio 2019 - la Coppa Italia allo sprint sull'Isola. Cresce Tg2 Post - vola Striscia - Uomini e Donne da Record : Ascolti Tv di mercoledì 27 febbraio 2019. Su Rai1 l'incontro di Coppa Italia Fiorentina-Atalanta è stato visto da una media di 4,6 milioni di spettatori pari al 18,3% di share. Su Canale 5 la media de ...