Neymar a Milano | pranzo ' interista' al ristorante Botinero di Javier Zanetti VIDEO

Neymar infortunato si diverte a Milano : la visita in una nota discoteca : Neymar è uno degli attaccanti più forti del mondo e anche quest'anno i suoi numeri al Psg sono pazzeschi nonostante in questo momento sia fermo per infortunio. L'ex Santos ha giocato solo tredici partite in Ligue 1 ma ha messo a segno tredici reti. I gol diventano 20 in 23 presenze, più undici assist, se si considerano anche le altre competizioni. L'ex Barcellona, tra l'altro, è fermo da fine gennaio per un infortunio patito al piede, come nella ...