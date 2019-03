Legittima difesa | sparò e uccise un ladro | La mia esistenza non sarà più la

Legittima difesa domiciliare : quali sono i presupposti ed eccesso colposo : Legittima difesa domiciliare: quali sono i presupposti ed eccesso colposo La Legittima difesa domiciliare è uno dei temi caldi, sia a livello politico che a livello prettamente giuridico, di questi ultimi mesi. Vediamo di seguito le caratteristiche dell’istituto, così come modificato quest’anno; alla luce anche dell’introduzione della automatica presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa e dell’esclusione ...

Crozza nei panni di Napalm51 “confuso” dalla Legittima difesa : “Sono turbato - posso sparare a chi voglio. E il governo mi dà un premio” : Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove – Napalm51, l’hater per eccellenza del web, ha fatto confusione con la riforma della legittima difesa e la misura che introduce il reddito di cittadinanza. Video Nove L'articolo Crozza nei panni di Napalm51 “confuso” dalla legittima difesa: “Sono turbato, posso sparare a chi voglio. E il governo mi dà un premio” ...

Padova - don Marino e la Legittima difesa : 'Caro ladro - io mi difendo' : Il caso ' Caro ladro, io mi difendo ', un titolo suggerito a don Marino da fatto di cronaca di fine febbraio 2019; don Antonio Mandrelli , dopo l'ennesimo furto si è detto pronto a metter mano alla ...

Decreto Legittima difesa 2019 approvato - cosa cambia nel testo completo : Decreto legittima difesa 2019 approvato, cosa cambia nel testo completo Il 6 marzo la Camera ha approvato il ddl sulla legittima difesa (clicca qui per i dettagli), con una maggioranza di 373 voti a favore. Gioiscono Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia; 25 i deputato pentastellati che non hanno votato. Il testo passato in esame dal Senato, dove ora dovrà tornare per la terza lettura, visti alcuni emendamenti relativi alla ...

Autonomie e Legittima difesa - nuovi duelli Lega-M5s sono in arrivo : Il governo gialloverde è sempre più prigioniero di se stesso. Lega e M5s continuano a sopravvivere grazie a incessanti compromessi politici. Un pericoloso gioco al rialzo che rischia di sfuggire di mano agli stessi giocatori. Il “soprassedere” alla Tav che il premier, Giuseppe Conte, ha appena tirato fuori dal cilindro, n’è l’ennesima testimonianza. Ma congelata l’opera della discordia, i duelli gialloverdi continuano sui terreni delle Autonomie ...

Legittima DIFESA?/ Quel pericoloso "turbamento" che dà sempre ragione all'aggredito : La riforma della LEGITTIMA difesa in corso di approvazione appare come una modifica propagandistica, e rischiosa, dell'ordinamento vigente

Crozza-Salvini esulta per il diritto alla Legittima difesa : 'Legge voluta da un pistola italiano' : Un entusiasta Crozza-Salvini esulta per il diritto alla legittima difesa sancito dalla Camera dal palco di Fratelli di Crozza sul Nove: 'Una legge italiana, scritta da pistoleri italiani, voluta da un ...

Legittima difesa - Anm risponde alle accuse : ... Francesco Minisci, in apertura del comitato direttivo centrale, replicando indirettamente a chi accusa l'Anm di ingerenze nella politica.

Legittima difesa - Crozza-Salvini esulta : “Una legge italiana - scritta da pistoleri italiani - voluta da un pistola italiano!” : Dal palco di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove un entusiasta Crozza/Salvini esulta per il diritto alla Legittima difesa sancito dalla Camera: “Una legge italiana, scritta da pistoleri italiani, voluta da un pistola italiano” e aggiunge: “Tu ladro, clandestino, migrante, marocchino…magari che hai vinto Sanremo… mi entri in casa? Smith & Wesson!” “Live streaming, episodi ...

Legittima difesa - post shock dell’ex assessore Pd : “Leghisti vi sparo a vista” : Fa discutere la frase shock pubblicata su Facebook dall'ex assessore giunta di Laura Puppato e candidata sindaco di Montebelluna, Tiziana Favero: "Bene, leghisti del cazzo, mo rischiate pure che vi sparo a vista. Ve la siete cercata". L'esponente dem ha espresso così il suo dissenso, salvo poi rimuovere il post, che ha subito scatenato polemiche. Il riferimento dell'ex assessore di centrosinistra è alla riforma sulla Legittima difesa, passata ...

Legittima difesa 2019 : cosa cambia e vignetta Vauro - Salvini “lo querelo” : Legittima difesa 2019: cosa cambia e vignetta Vauro, Salvini “lo querelo” Passa alla Camera la riforma della Legittima difesa. Il provvedimento ha incassato 373 voti favorevoli, 104 voti contrari; due i deputati ad astenersi. Il testo, voluto fortemente dalla Lega, ha creato dei malumori nei 5 stelle. Per protesta, alla fine, sono stati 25 i deputati pentastellati che non hanno partecipato al voto. Adesso si attende il passaggio ...

Cosa prevede la riforma della Legittima difesa : Il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini (foto: Roberto Monaldo / LaPresse) La Camera ha approvato con 373 voti favorevoli, 104 contrari e 2 astenuti la nuova proposta di legge sulla legittima difesa. Venticinque deputati del Movimento 5 stelle, contrari al provvedimento, non hanno partecipato al voto. Il testo passerà ora al Senato per la deliberazione finale. Il nuovo testo modifica l’articolo 52 e l’articolo 55 ...

Legittima difesa - vignetta choc di Vauro : Salvini trafitto da un proiettile : Ancora Vauro Senesi. Ancora una vignetta. Ancora Matteo Salvini. Stavolta il tema dell'ultimo disegno del vignettista è la riforma della Legittima difesa, approvata ieri alla Camera a larga maggioranza e in attesa dell'ultima lettura in Senato prima di diventare legge dello Stato.Nella sua vignetta, Vauro ha rappresentato il ministro dell'Interno (con cellulare in mano e giacca della polizia) mentre si fa un "selfie fatale". Il leghista, ...

Legittima difesa - che cosa cambierà con la riforma : Chi si difende con un'arma in casa da un'aggressione, causando danni fisici al ladro o al rapinatore, anche in futuro sarà sottoposto a indagini e ci sarà sempre un giudice che valuterà se archiviare ...