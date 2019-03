vglobale

(Di lunedì 25 marzo 2019) Nonostante ciò, ritengo che già ora le evidenze presentate in questo studio vadano seriamente prese in considerazione dal mondo della politica, affinché anche in Africa si adottino strategie ...

vglobale : Le migrazioni aumentano con le temperature - carlogubi : Le navi salvavita delle ONG bloccate dalla xenofobia populista. I cinici deliri sui 'pull factor' smentiti da una r… - Monica690625 : RT @carlogubi: Le navi salvavita delle ONG bloccate dalla xenofobia populista. I cinici deliri sui 'pull factor' smentiti da una realtà dov… -