Indice del clima | ecco le città italiane dove si vive meglio

Analisi Tecnica : Indice Athex Composite del 20/03/2019 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Discreta la performance del principale indice di Atene , che si attesta a 717,19, in lieve aumento dello 0,38%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'...

Andamento positivo per l' Indice del settore chimico - +1 - 15% - - exploit di Aquafil : Andamento rialzista per il comparto chimico italiano , nonostante l' Andamento poco mosso evidenziato dal settore chimico europeo . Il FTSE Italia Chemicals ha aperto a 18.488,6, in crescita dell'1,15% ...

L'Indice del settore alimentare italiano in territorio positivo - +1 - 42% - : Scambi in rialzo per il comparto alimentare a Piazza Affari che segue l'andamento prudente evidenziato dal settore alimentare europeo . Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a 95.231,6 in aumento ...