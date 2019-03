Gabe Newell risponde ai fan e conferma che Valve sta ancora lavorando a giochi per VR

eurogamer

(Di lunedì 25 marzo 2019), il presidente di, ha recentemente risposto a molte e-mail e ha condiviso alcune interessanti informazioni sui suoi gusti in fatto di, lo stato di, il futuro della realtà virtuale e altro. Il canale YouTubeNews Network, che raccoglie notizie sulla compagnia, ha condiviso le risposte diCome segnala Kotaku,afferma dire a molte e-mail ogni giorno, ma ultimamente ne sono arrivatedi più. Le domande chericeve variano da scherzi a domande più serie e interessanti su, Steam e tecnologie future.ha condiviso con i fan il suo gioco più giocato su Steam, che è DOTA 2, e che attualmente sta giocando un sacco Resident Evil 2 e Cultist Simulator. Sta anche giocando più "dinon annunciati". Quali sono questi? Molto probabilmente almeno uno o più di questi saranno ...

Eurogamer_it : #Valve sta ancora lavorando a giochi per VR. Arriva la conferma di Gabe Newell. - Asgard_Hydra : Gabe Newell sta giocando ad alcuni titoli Valve ancora non annunciati - Asgard_Hydra : Steam: Gabe Newell gioca molto a Resident Evil 2 ma anche a giochi Valve non ancora annunciati -