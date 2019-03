Calcio femminile | se le donne riempiono lo stadio ma i biglietti sono gratis

vanityfair

(Di lunedì 25 marzo 2019) LedelloLedelloLedelloLedelloLedelloLedelloLedelloLedelloÈ il record di presenze, in Italia, per una partita di. C’erano 40mila persone a vedere Juventus–Fiorentina domenica 24 marzo allo Stadium torinese (il record precedente era di 14mila al Bentegodi di Verona). Non si può dire invece che è il record di incasso per una partita di. L’ingresso allodella Juve era gratuito in una domenica senza Serie A maschile per la pausa dovuta agli impegni della nazionale.Ha ragione Sara Gama: «Quando riempi unocosì è un sogno che si avvera, a maggior ragione se riesci a vincere la partita ...

