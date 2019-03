Basilicata al centrodestra | vince Bardi

Elezioni Basilicata 2019 - i risultati. Vince il centrodestra - giù i 5 stelle : Un momento importante per la politica nazionale". "Abbiamo perso dignitosamente" TREROTOLA, CENTROSINISTRA, - "Abbiamo perso dignitosamente" commenta Carlo Trerotola, candidato governatore del ...

Elezioni Basilicata : affluenza definitiva del 53 - 58% e vittoria del centrodestra con Bardi : Si sono tenute ieri domenica 24 marzo le Elezioni in Basilicata per eleggere la nuova giunta regionale. Le urne, che sono state aperte dalle ore 7:00 alle ore 23:00, secondo i dati emersi dal sito del Viminale, hanno visto un'affluenza definitiva del 53,58% e palesemente maggiore rispetto a quella delle Elezioni svoltesi nel novembre 2013 dove la percentuale dei votanti era stata del 47,60%, nonostante nelle scorse Elezioni amministrative si ...

Elezioni regionali Basilicata - vince il centrodestra : chi è il neo-presidente di Regione Vito Bardi : Le Elezioni regionali in Basilicata hanno portato all'elezione di Vito Bardi, candidato del centrodestra, a presidente di Regione. Bardi è un ex generale della Guardia di finanza di 68 anni e il suo nome è stato indicato da Forza Italia e da Silvio Berlusconi. Ecco i risultati delle coalizioni e delle liste e il profilo del neo-presidente.Continua a leggere

Elezioni in Basilicata - la Regione va al centrodestra. Bardi : «Scelto il cambiamento». Crolla il M5S L’analisi - Cosa ci dice questo voto : Affluenza del 53,58%. I risultati a due terzi delle sezioni scrutinate: Bardi al 42.4%; Trerotola al 34.2%; Mattia (M5s) al 19.3% e Tremutoli (sinistra) al 3.9%