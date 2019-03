Apple annuncia l’Apple Arcade | Il Netflix dei videogiochi

gamerbrain

(Di lunedì 25 marzo 2019) In occasione del Keynote,ha ufficialmenteto la nuova piattaforma, un servizio in abbonamento per videogiocatori, il quale sarà disponibile in oltre 150 paesi a partire dall’autunno.sarà compatibile con iPad, iPhone, Mac eTV, i giocatori potranno giocare anche Offline a differenza di Google Stadia, per tanto non sarà necessario disporre di una connessione internet attiva.Tra le compagnie che supporteranno la piattaforma vi sono SEGA, Konami, Disney, Devolver Digital, Platinum Games, Versus Evil, Sumo Digital e The Chinese Room. Tra i giochiti troviamo Beyond the Steel Sky, Where Cards Fall, Fantasian, Lifelike e Overland.Attualmente sono in fase di sviluppo oltre 100 giochi esclusivi. A seguire la lista delle software house che supporteranno la ...

Noovyis : Un nuovo post (Apple annuncia il suo servizio di streaming TV originale ‘Apple TV +’) è stato pubblicato su Playhit… - AppleNews_it : RT @Teleblogmag: E anche #Apple si lancia ufficialmente nel mondo dello streaming televisivo - AppleNews_it : RT @InoGiuseppe: E anche #Apple si lancia ufficialmente nel mondo dello streaming televisivo -