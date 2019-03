Tour della Birmania | le mete da non perdere

Il ritorno della Pfm : "Il nostro Tour nel nome di Faber" : «L'idea iniziale era di pianificare solo una quindicina di spettacoli, poi però le richieste si sono moltiplicate ed ora siamo a 46 show. Rimarremo sulla strada fino alla fine di maggio, per poi ...

Juventus Tournèe Asia : ecco le amichevoli della prossima estate : Juventus TOURNè Asia- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Daily Mirror” , la Juventus potrebbe prender parte alla prossima tournèe estiva in Asia. Come confermato nelle ultime ore, i bianconeri potrebbero evitare la solita tournèe in America a causa delle problematiche giudiziarie di Cristiano Ronaldo sul “caso stupro”. La Juventus potrebbe prendere parte alla tournèe in […] More

Primo Appuntamento : chi è Sabrina Marchetti - la webstar che soffre della sindrome di Tourette : Lo scorso 19 marzo è tornata su Real Time Primo Appuntamento, la serie (condotta per questa terza edizione da Flavio Montrucchio) che fa battere il cuore a single in cerca dell’anima gemella. Flavio Montrucchio a Blogo: 'Il mio 'Primo Appuntamento' con Real Time? Spero ce ne sia un secondo...' Flavio Montrucchio racconta a Blogo la sua 'prima volta' su Real Time, dove debutta con Primo ...

I Negramaro concludono il Tour (tutto sold out) nei palazzetti : ecco il messaggio di ringraziamento della band : Grandissimi The post I Negramaro concludono il tour (tutto sold out) nei palazzetti: ecco il messaggio di ringraziamento della band appeared first on News Mtv Italia.

I Marillion annunciano il Tour per il 40° anniversario della band : due date anche in Italia a dicembre : : News : : OndaRock : Gli spettacoli saranno impreziositi dalla presenza di elementi orchestrali, con i quali i Marillion si sono già esibiti, nel dicembre del 2017, alla Royal Albert Hall di Londra. La registrazione di ...

BMW Serie 3 Touring 2019 : ecco le prime immagini della nuova familiare tedesca [GALLERY] : La versione Touring della Serie 3 è, da sempre, tra i modelli più apprezzati della casa tedesca La settima generazione di BMW Serie 3 ha fatto il suo esordio al Salone di Parigi 2018. Al Salone di Ginevra 2019 ci aspettavamo di vedere la variante familiare della media di Monaco, la cosiddetta ‘Touring‘. Cosi non è stato ma non disperate, sono infatti apparse in rete alcune foto spia provenienti dal nord della Svezia, nei pressi ...

Tour de France 2020 : presentate le prime due tappe della Grande Partenza da Nizza. Un percorso molto movimentato : L’annuncio c’era già stato, ovvero il Tour de France 2020 prenderà il via da Nizza. Sulla Costa Azzurra scatterà la corsa a tappe più prestigiosa del mondo, per la seconda volta dopo il 1981 quando Bernard Hinault arrivò in maglia gialla a Parigi per la terza volta. Si tratta però di una Grande Partenza particolare. Le prime due tappe, infatti, della prossima edizione del Tour inizieranno e termineranno nella celebre località delle ...

Tour de France 2020 – A Nizza le prime due tappe di fuoco : un inizio scoppiettante per la 107ª edizione della Grande Boucle : Il Tour de France 2020 parte da Nizza con due tappe esplosive e opposte: i dettagli Al termine della Parigi-Nizza, conclusasi ieri con la vittoria di Bernal, gli orgaNizzatori ASO hanno fatto una sosta nella città della Costa Azzurra per la presentazione delle prime due tappe del Tour de France 2020, che avranno luogo, come già precedentemente annunciato, proprio a Nizza. Un piacevolissimo ritorno al Sud della Francia con due tappe con ...

Ciclismo - Tour de Taiwan – Secondo posto per Giovanni Lonardi : 4° podio stagionale per il talento della Nippo Vini Fantini Faizanè : Secondo posto in volata, nella seconda tappa del Tour de Taiwan per il giovane velocista italiano che al primo anno tra i PRO continua a stupire e avvicinarsi alla sua prima vittoria. Quarto podio stagionale per lui Secondo posto per Giovanni Lonardi nella seconda tappa del Tour de Taiwan. Quarto podio stagionale per il giovane talento italiano lanciato tra i professionisti dal team Nippo Vini Fantini Faizanè appena tre mesi fa. Seconda ...

Rihanna in Tour nel 2019 - spuntano indiscrezioni sulle date della nuova Tournée internazionale : Le speranze di vedere Rihanna in tour nel 2019 sembrano fondate: la popstar barbadiana, oltre ad ultimare la lavorazione del nuovo album di inediti atteso nei prossimi mesi, starebbe già preparando l'agenda della sua prossima tournée mondiale. L'indiscrezione è stata diffusa venerdì 15 marzo dal quotidiano MPASHO in Kenya e ripreso da altre fonti locali: a quanto pare Rihanna è in trattativa per fissare due o tre concerti in Africa e in ...

Macron - Tour in Africa orientale : in Gibuti per contrastare protagonismo della Cina. Poi Etiopia e Kenya con 8 capi azienda : Emmanuel Macron alla scoperta del Corno d’Africa. Ieri Nairobi è stata ultima tappa del nuovo viaggio del presidente francese: dopo numerose trasferte in Africa occidentale, nei giorni scorsi il capo dell’Eliseo è sbarcato per la prima volta in assoluto in Africa orientale. Atterrato lunedì sera a Gibuti, martedì ha proseguito alla volta dell’Etiopia, per atterrare ieri in Kenya. Ritorno a Gibuti Obiettivo dichiarato della tappa, ...

Gnu Quartet - grande successo della band in Tour con Ermal Meta : Roma, 14 mar., askanews, - Apprezzati da pubblico e critica, il celebre Quartetto composto da Stefano Cabrera, arrangiamenti e violoncello,, Raffaele Rebaudengo, viola,, Francesca Rapetti, flauto ...

Milano. Penne nere in Tour nei municipi della città : Le “Penne nere” sono in tour nei municipi della città. Partirà oggi, sabato 9 marzo, con il concerto della Fanfara

Auto : anteprima mondiale per Mitsubishi Engelberg Tourer - nuovo suv ibrido della casa giapponese [GALLERY] : 1/44 ...