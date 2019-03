Per la Stagione dei teatri | all' Alighieri va in scena Il piacere dell' onestà

Mercato Roma - i primi quattro innesti Per la prossima stagione [NOMI e DETTAGLI] : Mercato Roma – stagione fino al momento molto altalenante in casa Roma, in particolar modo per i giallorossi brucia l’eliminazione in Champions League contro il Porto, adesso la quadra di Ranieri sta lottando per entrare nelle prime quattro posizioni, risultato fondamentale per programmare al meglio il futuro. Via Monchi il sostituto potrebbe essere Luis Campos, direttore sportivo del Lilla. E secondo la rosea due calciatori ...

Trapani concerto del Mythos Trio Per la stagione concertistica degli "Amici della Musica : Domenica 24 marzo , alle ore 18.30, negli spazi della Chiesa di Sant'Alberto, a Trapani, si svolgerà il concerto del Mythos Trio per la 66a stagione concertistica degli 'Amici della Musica' di Trapani.

Tiro con l’arco – La Nazionale in ritiro a Formia in vista della stagione all’aPerto : La Nazionale al CPO di Formia prepara la stagione all’aperto Continua il lavoro della Nazionale FITARCO al Centro di Preparazione Olimpica di Formia. Ultimo collegiale prima dell’avvio della stagione agonistica all’aperto che porterà dal 10 al 16 giugno giugno ai Mondiali di Qualificazione Olimpica di Den Bosch, in Olanda. Gli azzurri presenti nel raduno di Formia, che si concluderà il 28 marzo, sono i campioni del mondo ...

SuPernatural chiude con la prossima quindicesima stagione : Quindici anni possono bastare.Almeno così la pensano dalle parti di Supernatural, The CW e Warner Bros che con largo anticipo hanno annunciato come la prossima quindicesima stagione sarà l'ultima per la storica serie tv con Jared Padalecki e Jensen Ackles. Una serie tv capace di attraversare le diverse ere della rete su cui va in onda, nata sul canale che si chiamava WB poi diventato The CW dopo la fusione con UPN.prosegui la ...

SuPernatural chiuderà con la stagione 15 : Jared Padalecki e Jensen Ackles hanno deciso il destino della serie (video) : Una valle di lacrime ha accolto in queste ore la notizia che Supernatural 15 sarà l'ultima stagione della serie cult The CW. Sam e Dean Winchester sono e resteranno sempre i primi eroi della rete, i due fratelli che hanno unito le forze dopo la scomparsa del padre girando in lungo e in largo l'America sconfiggendo mostri e mettendo insieme i pezzi di una verità che poco a poco ha stravolto le loro vite spingendoli sempre in avanti. Ad un mese ...

Riparte la stagione nell'ERC e nel CIR Per Pirelli : Gomme Pirelli anche per un altro favorito al titolo quale è Simone Campedelli , che da quest'anno potrà contare sul supporto di M-Sport per la sua Ford Fiesta R5, ed Andrea Crugnola , il campione ...

Sun : «Sarri-Chelsea - addio certo : due nomi Per la prossima stagione» : LONDRA - Il Chelsea sembra intenzionato a scaricare Maurizio Sarri al termine del campionato. Come riporta il Sun, il futuro del tecnico italiano sarebbe sempre più lontano dalla panchina dei Blues, ...

The Oa - 5 punti Per prepararsi alla seconda stagione : Il ritorno di PrairieLe origini e la fugaGli esperimentiI cinque movimentiThe Original AngelIl 22 marzo torna su Netflix una delle serie più originali che abbiano fatto la loro comparsa sulla piattaforma di streaming, The Oa. Questa seconda stagione arriva a poco più di due anni di distanza dal debutto dei primi episodi, arrivati nel dicembre 2016. La serie creata da Brit Marling e Zal Batmanglij, che ne sono rispettivamente anche ...

Che Dio ci aiuti 6ª stagione : la Rai non conferma ma il finale aPerto fa ben sPerare : Ieri, 21 marzo, su Rai 1 è andata in onda l'ultima puntata della fiction "Che Dio ci aiuti 5" con Francesca Chillemi ed Elena Sofia Ricci. È stato un appuntamento ricco di suspense, soprattutto per quanto riguarda la fuga di Suor Angela dal convento insieme al piccolo Mattia. I fan in queste ore si stanno chiedendo se ci sarà una sesta stagione e, tra il finale aperto e gli ottimi ascolti, ci sono buone speranze che ciò possa ...

Alluvioni negli USA - la NOAA lancia l’allarme : è iniziata una “stagione senza precedenti” - rischio inondazioni Per altri 2 mesi : L’agenzia governativa National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), nel suo Spring Outlook, ha lanciato l’allarme: negli Stati Uniti quella in corso potrebbe essere una “stagione senza precedenti” in riferimento a precipitazioni e conseguenti Alluvioni. Le inondazioni registrate nelle ultime settimane non saranno una breve parentesi: potrebbero protrarsi fino al mese di maggio compreso, in un crescendo che, già ...

Cosa aspettarci da The OA - la seconda stagione su Netflix dal 22 marzo : nuova dimensione Per Prairie Johnson? : Cosa ci riserverà The OA? La seconda stagione del mystery drama creato e sviluppato da Zal Batmanglij e Brit Marling sarà disponibile su Netflix a partire da venerdì 22 marzo. La serie – un prodotto in bilico tra fantascienza, fantasy e onirico – torna sugli schermi dopo un'attesa di oltre due anni per raccontare le vicende di Prairie, una donna non vedente scomparsa per sette anni e poi riemersa dal nulla dotata della vista. Nel corso di ...

Inter-Icardi - in quota c'è il sì Per la prossima stagione : ROMA - Il momento più difficile sembra superato e presto potrebbe essere a disposizione di Luciano Spalletti. Tra l'Inter e Mauro Icardi, che su Instagram ha cominciato a postare di nuovo foto in ...

Perché non Perdere Fleabag - la seconda stagione della dramedy di Phoebe Waller-Bridge in arrivo su Prime Video : Ditelo a tutti, sta per tornare Fleabag! La seconda stagione della dramedy più irriverente degli ultimi anni si è finalmente svelata su BBC3, e il genio creativo di Phoebe Waller-Bridge non avrebbe potuto manifestarsi in modo più glorioso. Non che ci si potesse davvero aspettare qualcosa di diverso, in fondo. Perché l'arguzia e un umorismo oscuro, sfacciato e irresistibilmente irriverente sono il marchio di fabbrica di un'artista che proprio ...

NBA Summer League - nella prossima stagione parteciPeranno anche le Nazionali di Cina e Croazia : Le Nazionali di Cina e Croazia parteciperanno alla Summer League dell’Nba a luglio a Las Vegas La Cina e la Croazia invieranno le proprie squadre Nazionali di basket per giocare nella Summer League dell’Nba a luglio a Las Vegas, come annunciato dalla Lega americana. La quindicesima Summer League dell’Nba sarà una competizione di 83 partite che si giocherà dal 5 al 15 luglio nel campus dell’Università del Nevada di ...