Pd | Veltroni | non avere paura sullo ius soli Governo non regge

Veltroni : “Il 90% degli italiani non credeva alla rimonta della Juve” : Walter Veltroni, intervenuto alla rubrica Circo Massimo su Radio Capital, ha parlato dell’impresa della Juventus in Champions League: “Il 90% degli italiani immaginava non si sarebbe realizzato un risultato del genere. Io ero nel 10%, e sono contento. E’ assurdo criticare Allegri. Ha vinto tutte le partite salvo tre del campionato, ha 18 punti di vantaggio sulla seconda, viene da quattro scudetti vinti, due finali di ...

Veltroni : 'Atletico - attesa insopportabile. Critiche ad Allegri? Non è normale' : Walter Veltroni ospite al Club di Sky Sport ha dichiarato: 'E' dal momento in cui si è perso 2-0 che si fa il conto dei minuti, è un'attesa insopportabile. Per la Juventus sarà una partita durissima e difficilissima, l'Atletico è la ...

Nel nuovo film di Veltroni non ci sono personaggi - ma portatori di istanze : Spike Lee ha identificato e sbeffeggiato la scorciatoia di sceneggiatura detta “magical negro”: un personaggio nero che sta nel copione con il solo scopo di consentire a un bianco di risolvere i propri problemi. In “C’è tempo”, Walter Veltroni sfodera un “magical kid”, un ragazzino che sta nel copio

'C'è tempo' - il film controcorrente di Walter Veltroni : 'Oggi il dialogo non è di moda' : Arriva nelle sale cinematografiche il 7 marzo 'C'è tempo' il film di Walter Veltroni. Primo lungometraggio di fantasia, questo road movie pone al centro della sua attenzione il...

Veltroni : io non devo tornare perché non sono mai andato via : "Io non devo tornare perché non sono andato via. Non è che chi smette di fare politica, avendo ruoli di responsabilità, smette il suo impegno politico. Un'idea che in una democrazia non dovrebbe valere. La politica la si fa in molti modi, o se vuole l'impegno civile, chiamiamolo così, che è ancora più importante, soprattutto in questo momento della storia": così Walter Veltroni, alla presentazione del suo film "C'è tempo", in sala dal 7 marzo, ...

Primarie PD - Veltroni : “Se c’è opposizione democrazia più forte. Io? Non devo tornare - non sono mai andato via” : “Quando le persone votano è positivo. E quando nel paese c’è anche la forza dell’opposizione, la democrazia è più forte. E quindi si deve salutare la partecipazione, a prescindere se si sia di destra o di sinistra. Non devo tornare perché non sono mai andato via. Non ho mai dismesso il mio impegno. La politica è impegno civile e si può fare con diversi ruoli e responsabilità. Chi ha votato ieri non aveva ruoli eppure hanno ...

Primarie Pd - l’appello al voto di Walter Veltroni : “Non è il tempo dell’indifferenza” : L'ex segretario del Pd, Walter Veltroni, lancia un appello al voto in vista delle Primarie dem di domenica 3 marzo: "Basta guardarsi intorno, in Italia e nel mondo, per convincersi che non è certo tempo per l’indifferenza o la rinuncia. È il tempo di dare un segno, tutti insieme, che la democrazia è viva".Continua a leggere

Pd : Veltroni - non è tempo indifferenza : Ma basta guardarsi intorno, in Italia e nel mondo, per convincersi che non è certo il tempo per l'indifferenza o la rinuncia. È tempo di dare un segno, tutti insieme, che la democrazia è viva. Che un ...