Norvegia | la Viking Sky è ripartita con i propri mezzi Tutti salvi Erano sbarcati in 300

Norvegia - dalla Viking Sky evacuati 180 passeggeri su 1.300. Soccorritori : «Nessun pericolo» : Il Centro di coordinamento di salvataggio della Norvegia meridionale (Jrccsn) assicura che non vi è alcun pericolo per le persone ancora a bordo della nave e che il ponte aereo messo in atto...

Norvegia - Viking Sky riaccende 3 motori : 7.54 La nave da crociera Viking Sky ha riacceso 3 dei suoi 4 motori. Ieri pomeriggio aveva lanciato un SOS dopo essere rimasta con un solo motore in funzione nel mare in burrasca e con venti molto forti. Le autorità hanno avviato l'evacuazione delle 1.373 persone a bordo, impiegando gli elicotteri che hanno operato in condizioni molto difficili. Finora le persone evacuate sono 338e 17 sono state ricoverate in ospedale. Alcune versano in gravi ...

Norvegia - a bordo della Viking Sky in balia delle onde tra pianoforti che si spostano e soffitti che crollano : pianoforti e piante che si spostano, membri dell’equipaggio aggrappati alle colonne e passeggeri trascinati per metri. Sono le impressionanti immagini dalla Viking Sky, la nave in balia delle onde in Norvegia con 1300 persone a bordo, registrate da una passeggera. Le operazioni di recupero, con l’ausilio di due elicotteri, andranno avanti tutta la notte L'articolo Norvegia, a bordo della Viking Sky in balia delle onde tra pianoforti ...

Norvegia - nave da crociera Viking Sky in balia delle onde : 1.300 passeggeri da evacuare : Navi ed elicotteri sono stati inviati sul posto dove al momento si segnalano vento forte e onde molto alte. ?È in corso al largo della Norvegia una difficile evacuazione di 1300...