Mozambico in ginocchio | le comboniane italiane | Distrutti interi quartieri

(Di domenica 24 marzo 2019) "La città di Beira è distrutta al 90% enon esistono più". Così la Superiora provinciale delle suore missionariedel, Laura Malnati, lancia un appello, per richiedere aiuti, data l'emergenza. La situazione, inè drammatica, dopo che il ciclone Ida si è abbattuto sul Paese, per poi raggiungere Zimbawe e Malawi: le vittime accertate sono oltre 600, ma si temono più di mille morti.Secondo il portavoce dell'Ocha, l'agenzia Onu per il coordinamento degli aiuti umanitari, le vittime accertate sarebbero 417 in, 139 in Zimbabwe e 59 in Malawi. Il ciclone Ida si è abbattuto sulla costa delnella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 marzo, per procedere, poi, verso gli altri due Paesi: le piogge torrenziali, inoltre, hanno aggravato la situazione e resi ancora più difficili gli aiuti, tanto che i soccorritori non sono ancora ...

