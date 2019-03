Ho trovato una lettera d’amore E ho deciso di salvarla

Sbranato a morte dal suo stesso cane - l'amico più fedele : trovato dalla moglie in una pozza di sangue : Sbranato a morte dal suo stesso cane, l'amico più fedele, un Corso di tre anni, durante la passeggiata abituale del pomeriggio. La tragedia è avvenuta venerdì intorno alle 18...

Roma - uomo sbranato dal suo cane corso : trovato nel parco in una pozza di sangue : E' una terribile tragedia quella che si è verificata venerdì pomeriggio, intorno alle ore 18:00, in zona Borghesiana, a Roma, precisamente nella zona di Colle del Sole, alla periferia est della Capitale. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale, un uomo di 43 anni, G.R. queste le sue iniziali, è stato sbranato dal suo cane corso. Al momento non è ancora chiara la dinamica dei fatti, ma l'uomo avrebbe lottato contro il molosso in modo da ...

trovato in spiaggia il corpo senza vita di una 53enne. Ipotesi suicidio : PORTO SANT'ELPIDIO - Tragedia in spiaggia a Porto Sant'Elpidio dove, questa mattina, è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna. Si tratta di una 53enne di origini straniere per la quale sono ...

Lecce - esce di casa e scompare per una notte : 64enne trovato stamane in un pozzo : Si era allontanato dalla sua abitazione di Campi Salentina, nel Leccese, e poi non aveva fatto più ritorno a casa un 64enne del posto. Per questo, preoccupati dallo strano atteggiamento dell'uomo, i familiari hanno prontamente avvisato le autorità. Immediatamente sono scattate le ricerche, e questa mattina è stato trovato da un contadino che si era recato in campagna per lavorare nel suo podere. L'uomo ha passato tutta la notte immerso ...

Pesce luna trovato spiaggiato : 'Pesa mille chilogrammi - quanto un'utilitaria' : Si ciba generalmente di meduse e le femmine possono produrre fino a 300 milioni di uova, più di ogni altra specie vertebrata conosciuta al mondo. Nonostante le sue enormi dimensioni, non si tratta di ...

Pesaro - giallo in una casa di campagna : trovato morto un uomo - era legato e imbavagliato : Un pensionato di 74 anni è stato trovato morto legato ad una seggiola e imbavagliato, nella sua abitazione nei pressi di San Lorenzo in Campo, Pesaro. L'uomo viveva solo ed era incensurato.L'abitazione era a soqquadro e la morte dovrebbe risalire a diverse ore fa. La primissima ipotesi è che si sia trattato do un furto finito male. Indagano i carabinieri.La vittima si chiamava Sesto Grilli e viveva da solo in campagna.Per imbavagliarlo è stato ...

Cade in mare mentre pesca : ritrovato aggrappato ad una boa : Cade in mare mentre pesca e la Guardia Costiera lo ritrova aggrappato a una boa. Questa mattina, poco dopo mezzogiorno, i militari della Capitaneria di Porto di Livorno hanno salvato un 29enne livornese che, durante una battuta di pesca a traina nei pressi della Torre della Meloria, è inciampato a bordo della propria barca, perdendo l’equilibrio e finendo in mare. L’allarme è arrivato alla Capitaneria intorno alle 11:30, tramite il ...

Roma - neonato di un mese trovato morto : la madre lo aveva lasciato a una vicina per fuggire all'estero : neonato di appena un mese trovato morto a Tor San Lorenzo, vicino Roma. Il piccolo, figlio di una romena di 21 anni, era in casa, a dare l'allarme alle 8,30 la vicina di casa, una 63enne,...

Gesualdo - esplode fabbrica di fuochi d'artificio : trovato il corpo di una persona : Una violenta esplosione ha causato la distruzione di una fabbrica di fuochi d’artificio a Gesualdo, in provincia di Avellino. La deflagrazione, avvertita con un forte boato dall’intera popolazione, è avvenuta nel primo pomeriggio del 14 marzo. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Avellino e del distaccamento di Grottaminarda, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e quelli di Avellino. L’esplosione e i ...

Ritrovato Daniele Ricotta : era sparito da una settimana : Il 25enne, di cui non si avevano notizie dallo scorso 7 marzo, è stato riconosciuto nel centro storico di Genova da alcuni...

La città statunitense che grazie ai big data ha trovato una casa a tutti i senzatetto : Un po' sulla scia del modello Walmart: 'In qualsiasi momento la società conosce la situazione di ogni singolo pezzo di inventario in tutto il mondo', spiegano . Le informazioni che usano loro sono ...

Orrore in California - trovato in una borsa il corpo di una bambina di 9 anni : La mattina di martedì 5 marzo, sulle colline di Hacienda Heights, a est di Los Angeles, in California, alcuni operai hanno notato una borsa nera con qualcosa di rosa che spuntava all’esterno. Poche ore dopo lo sceriffo della contea di Los Angeles ha rivelato quello che purtroppo avevano trovato al’interno della borsa: il corpo senza vita di una bambina. Una bambina che adesso ha un nome: si tratta della piccola Trinity Love Jones, di nove anni, ...

