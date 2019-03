Dorothea Wierer nella storia: vince la Coppa del Mondo di Biathlon (Di domenica 24 marzo 2019) Dorothea Wierer è la prima atleta italiana che vince la Coppa del Mondo di Biathlon ed è solo la terza, uomini compresi, capace di conquistare nello stesso anno il titolo della Coppa del Mondo e un oro ai Mondiali. Alla Wierer è bastato un dodicesimo posto, nell'ultima gara della stagione, per diventare campionessa.



