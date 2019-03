Domenica In | Milly Carlucci | Ballando Con Le Stelle ci fa scoprire l' anima di chi

blogo

(Di domenica 24 marzo 2019)Mancano ormai pochi giorni al debutto della quattordicesima edizione diCon Le, che approderà su Rai 1 il 30 marzo. Nonostante rimangano ancora alcuni misteri sul cast e sulla nuova edizione del format,assicura si tratterà di un'edizione scoppiettante e lo riconferma anche in studio da Mara Venier, ospite aIn con alcuni storici ballerini professionisti che vediamo nella trasmissione di Rai 1 ogni anno."Questo mi piace tanto diCon Le: il fatto che incontri il primo giorno gli ospiti che parteciperanno al programma, dei quali però non conosci le usanze né la vita, e giorno dopo giorno passi allo scoprir con loro la loro vera, quella che celano dietro al personaggio, oltre alla loro quotidianità e alla loro famiglia" spiegasorseggiando il caffè che le ha offerto Mara Venier in diretta.prosegui la ...

