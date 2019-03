Cina | Banca Popolare | riforma e apertura settore finanziario e migliore gestione rischi

NBA - i Nuggets sbancano Boston - Jokic trasCina Denver ai playoff e al primo posto a Ovest : Boston Celtics-Denver Nuggets 105-114 Il TD Garden ammira Kyrie Irving, 30 punti, 5 rimbalzi, 5 assist e 4 recuperi,, regala una lunghissima ovazione all'ex, tanto amato, Isaiah Thomas ma poi vede i ...

Via della Seta : Financial Times - Italia valuta prestiti da banca Cina : Non è un'economia di mercato, quindi il governo sia molto prudente a non alzare le mani e a far invadere l'intero Paese da iniziative cinesi". Lo ha dichiarato il presidente del Parlamento europeo ...

Cina : Banca centrale - rafforzare ruolo fintech per servire economia reale : Pechino, 11 mar 07:13 -, Agenzia Nova, - La Cina rafforzerà il ruolo della tecnologia finanziaria, fintech, nel servire l'economia reale e prevenire i rischi finanziari. Lo ha affermato..., Cip,

Cina - Banca centrale : "Mai usato valuta per aumentare esportazioni" : Una situazione che ha rallentato l'economia cinese , che l'anno scorso è cresciuta del 6,6 per cento, il tasso più basso degli ultimi tre decenni.

Colosso bancario HSBC in rosso : la conseguenza negativa della guerra Usa-Cina : Come afferma Michael Hewson, di Cmc Markets Uk:«La banca ha citato come fattori per i risultati del quarto trimestre la volatilità del mercato azionario e un rallentamento dell'economia cinese». Poi ...

Bernini : ‘Italia in recessione - governo si dimetta prima di trasCinarci nella bancarotta’ : Con un post sui suoi profili social network (Facebook e Twitter), la presidente dei senatori di Forza Italia la presidente dei senatori di Forza Italia, l’avvocatessa e costituzionalista bolognese Anna Maria Bernini, figlia del giurista, anch’egli forzista nonché ex ministro, Giorgio Bernini, ha rilasciato stamattina le sue dichiarazioni a proposito della situazione economica generale che starebbe attraversando il nostro Paese. Infatti, stando ...