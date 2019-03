C’e’ un rischio Alitalia per Tim : L’assemblea di Tim, in calendario per il 29 marzo, si avvicina e tutti si chiedono se Vivendi avrà l’agognata rivincita o se il fondo Elliot confermerà il suo primato nel consiglio di amministrazione. Ma non dovrebbe essere questa la domanda principale. La Cassa depositi e prestiti raddoppia la su