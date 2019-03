Calcio donne | la Juventus batte la Fiorentina davanti a 40mila spettatori | scudetto vicino

Calcio e non solo - se finalmente le divise sono fatte solo per le donne : L’uguaglianza delle donne nello sport passa attraverso l’armadio. Per la prima volta ai prossimi Mondiali di Calcio femminile, dal 7 giugno al 7 luglio in Francia, le donne avranno divise studiate esclusivamente per loro e non derivate da quelle degli uomini. Nike ha mostrato per la prima volta a Parigi le divise di 14 delle 24 squadre che giocheranno la Coppa del Mondo, Italia compresa. Il giorno della festa della Donna Adidas ne aveva svelate ...

8 marzo - Nazionale Usa donne fa causa alla FederCalcio : discriminazione : «Crediamo che combattere per l'uguaglianza di genere nello sport sia parte di questa responsabilità». La causa è simile a quella intentata tre anni fa da cinque giocatrici, che portò a un accordo ...

Usa - la nazionale di Calcio donne fa causa alla federazione : "Pagate meno degli uomini' : Nell'azione legale presentata presso una corte distrettuale di Los Angeles, le campionesse del mondo in carica - guidate dalla 'capitana' Alex Morgan -accusano la federazione di "discriminazione di ...

Calcio e musica contro la violenza sulle donne : Non solo sport, ma anche musica e intrattenimento. L'evento vedrà, infatti, la partecipazione di Paolo Vallesi, vincitore della trasmissione di Rai 1 'Ora o mai più', e Pierdavide Carone, autore del ...

Morace - in tv Calcio donne batte Premier : GENOVA, 2 MAR - "Il calcio femminile è cresciuto tanto: ad esempio, non tutti sanno che lo share di Sky sul calcio femminile è altissimo, più alto della serie B e della Premier League. Ora oltre ai ...

Luciano Moggi : "Le donne nel Calcio? Tutte ma non Wanda Nara" : Wanda Nara ha molti nemici, tra cui anche Luciano Moggi, che intervistato a La Confessione da Peter Gomez, spiega come la donna stia rovinando la carriera e la reputazione del marito, Mauro Icardi."Le donne nel calcio? Sono molto astute e intelligenti, non credo affatto che ne capiscano meno degli uomini. A volte escogitano strategie addirittura migliori. L'importante è che non diventino invadenti, come invece sta facendo Wanda Nara" ...

Claudia Gerini : “Noi donne possiamo parlare di Calcio - compilare il bilancio di un’azienda e fare l’amore - pure in verticale” : Continuano a far discutere le frasi definite “maschiliste” pronunciate da Fulvio Collovati a “Quelli che il calcio” che ha detto che “quando sento una donna parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco”. Sulla vicenda è intervenuta infatti anche l’attrice Claudia Gerini che, dalle pagine del Corriere della Sera, ha voluto rispondere al commentatore sportivo. “Io con uno dal pensiero così ristretto ...

Claudia Gerini : "Noi donne possiamo parlare di Calcio - compilare il bilancio di un’azienda e fare l’amore - pure in verticale" : Le parole pronunciate a "Quelli che il calcio" da Fulvio Collovati sul rapporto tra donne e calcio hanno sollevato un enorme polverone mediatico. "Quando sento una donna parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco. Se tu parli della partita, di come è andata e cose così, bene. Ma non puoi parlare di tattica perché la donna non capisce come un uomo, non c'è niente da fare", aveva detto in diretta l'ex calciatore.In ...

Donne - Calcio e tattica - vietata - Gerini : «Certi uomini sono piccoli» : Io allo stadio vado con le mie figlie, alle quali ripeto ogni giorno di cambiare questo mondo, sconfiggere il maschilismo». Non tutti sono Rino Gattuso, che ieri ha detto: «Se parlo di tattica con ...

Donne e Calcio - Gattuso - MIlan - : 'Mia moglie mi fa la formazione' : "Se parlo di tattica con mia moglie? È lei che mi fa la formazione". Rino Gattuso commenta con una battuta a una domanda sulla polemica per le frasi di Fulvio Collovati a 'Quelli che il calcio', "...

Milan - Gattuso : ''Siamo a un bivio - vietato rilassarsi. Donne e Calcio? Mia moglie fa la formazione...'' : MilanO - Rino Gattuso chiede ai suoi giocatori quella prova di continuità nei risultati che spesso il suo Milan non ha saputo esprimere. L'anticipo di domani sera in casa con l'Empoli, collocato al ...

Alba Parietti : "Anche le donne capiscono di Calcio" : Alba Parietti ha commentato le parole dell'ex calciatore Fulvio Collovati che ha dichiarato: 'Quando sento una donna parlare di calcio mi si rivolta lo stomaco'. Intervenuta al programma L'Italia s'è ...

Fulvio Collovati sospeso dalla Rai per frasi sulle donne a Quelli che il Calcio : La Rai ha sospeso Fulvio Collovati da tutte le attività in tv e in radio fino a sabato 9 marzo. A scriverlo è l'agenzia Adnkronos, che cita "fonti bene informate". La decisione arriva dopo le affermazioni fatte domenica scorsa dall'ex calciatore a Quelli che il calcio sulle valutazioni tattiche in tema calcistico delle donne. Collovati, infatti, era intervenuto nel corso della trasmissione di Rai2 per dire la sua sul caso di Mauro Icardi ...