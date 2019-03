eurogamer

(Di domenica 24 marzo 2019) Come sappiamo, già da tempo si vociferava chestesse tramando qualcosa per quanto riguarda la sua entrata nel mondo videoludico, e come riporta Eurogamer.net ora sappiamo qualcosa di più.Stando ad un nuovo rapporto di Bloomberg,starebbe discutendo di un servizio, con potenziali partner, che consisterebbe in un non meglio specificatoper l'AppaiL'idea non sarebbe dunque quella di entrare nel competitivo mercato dei giochi in streaming, bensì quella di offrire ai possessori di iPhone e iPad un servizioche porti con sé un pacchetto dia pagamento mensile.Leggi altro...

AppleNews_it : RT @Eurogamer_it: Apple al lavoro su un abbonamento premium per l'App Store dedicato ai videogiochi #Apple - Eurogamer_it : Apple al lavoro su un abbonamento premium per l'App Store dedicato ai videogiochi #Apple - lucaRiggio : RT @clmor1: Il primo disco dei clàmor è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. Il 10 aprile presenteremo uf… -