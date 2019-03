' Senza risorse la ricerca pubblica muore' | così i ricercatori precari accoglieranno Conte

Campionati Nazionali Universitari. Senza risorse dovremmo cedere candidatura ad altra città : L'Aquila - “Abbiamo tempo fino a marzo per reperire le risorse finanziarie per ospitare i Campionati Nazionali universitari all’Aquila, altrimenti rischiamo di dover cedere la candidatura ad un’altra città”. È l’ultimatum che lancia il presidente del Centro universitario sportivo (Cus) regionale e dell’Aquila, Francesco Bizzarri, in seguito alle risultanze di un summit che si è svolto nei giorni scorsi in occasione dei ...