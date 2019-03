Scherma | vittoria numero 21 per Bebe Vio | Sono già carica per Tokyo

Scherma paralimpica - Bebe Vio al settimo cielo dopo l’ennesima vittoria : “adesso punto a Tokyo!” : Bebe Vio ha parlato a caldo dopo la vittoria in Coppa del Mondo in quel di Pisa contro la cinese Xiao “Questa di Pisa per me è la gara più bella dell’anno, perché è l’unica dove c’è un tifo incredibile e soprattutto perché è in Italia. Sono molto carica verso Tokyo: mancano 520 giorni e…non vedo l’ora“. Bebe Vio al settimo cielo dopo il successo in Coppa del Mondo paralimpica in quel di Pisa contro ...