Puglia | 64enne cade in un pozzo | salvato dai vigili del fuoco

(Di sabato 23 marzo 2019) Un uomo è stato tratto in salvo questa mattina daideldopo essere caduto nella notte in un: l’incidente è avvenuto in una zona di campagna, nel Brindisino. L’uomo si era allontanato da casa ieri mattina dopo avere litigato con la moglie per futili motivi: in serata la donna, preoccupata per il mancato rientro del marito, sofferente anche di disturbi psichici, ha lanciato l’allarme. Questa mattina un contadino ha udito le grida di aiuto provenienti dal, profondo circa 4 metri, con un metro di acqua all’interno. Sul posto carabinieri edel, che sono riusciti a recuperare il: soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato al Vito Fazzi di Lecce.L'articoloin undaidelMeteo Web.