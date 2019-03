Napoli | dal congresso la SIPREC lancia l' allarme sulle ' fake news'

Napoli : incendi a Monte Sant'Angelo e Ischia - fiamme alimentate dal vento : Un incendio di ampie proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi sulla collina di Monte Sant'Angelo, a ridosso da via Cintia, tra Fuorigrotta e Soccavo. Le fiamme si sono sprigionate ...

Napoli : minaccia di buttarsi giù con la figlia di 5 anni - salvata dalla polizia : Sfiorata tragedia a Forcella, dove una mamma si stava per lanciare dal balcone con in braccio la figlioletta di 5 anni. L' episodio è avvenuto ieri mattina, poco dopo le 10, quando la gente in strada ...

Napoli : incendio a Monte Sant'Angelo - fiamme alimentate dal vento : Un incendio di ampie proporzioni si è sviluppato nel primo pomeriggio di oggi sulla collina di Monte Sant'Angelo, a ridosso da via Cintia, tra Fuorigrotta e Soccavo. Le fiamme si sono sprigionate ...

Napoli : blitz antifumo all'Ospedale del Mare - multe per duemila euro a familiari e pazienti : blitz antifumo all?Ospedale del Mare, dove sono state elevate contravvenzioni per un totale di oltre 2.000 euro. Le squadre dei poliziotti municipali dell?unità operativa Barra,...

Giorgio Napolitano sta salvando il governo. Retroscena clamoroso dal cuore del Senato : Vuoi vedere che Giorgio Napolitano sta salvando Lega e M5s? Ironia, ma fino a un certo punto. Al Senato i numeri sono ballerini, la maggioranza è sempre più appesa ad assenze e franchi tiratori, il voto dei Senatori a vita potrebbe spesso risultare decisivo. Eppure... Leggi anche: "Incapace, voto sì

Previsioni meteo a Napoli dal 25 marzo : crollo delle temperature - torna il freddo : Chi credeva che con l'arrivo della primavera oramai il peggio sarebbe passato, dovrà presto ricredersi perché le Previsioni del meteo per la provincia di Napoli per i prossimi giorni non preannunciano nulla di buono. Se è vero che per il weekend in arrivo a prevalere sarà il cielo sereno, a partire dal lunedì 25 marzo, invece, la situazione dovrebbe peggiorare con un nuovo crollo delle temperature, gelo e forse anche neve a quote molto basse. ...

Napoli - raid a colpi di martello contro un bar : la gang immortalata dalle telecamere : Due raid a colpi di martello e piede di porco in meno di due settimane, con un bottino di poco inferiore ai 9mila euro. Vittima della banda, che ormai da settimane piazza colpi a ripetizione ai danni...

Napoli - Jorit disegna Antonio Cardarelli : l'omaggio al medico sul muro dell'ospedale : Dopo aver disegnato un graffito nell'ora d'aria del carcere di San Vittore a Milano con i ragazzi detenuti grazie a un progetto curato e voluto fortemente dal cantante Ghali, Jorit è...

Napoli - Fabian Ruiz dimesso dall'ospedale : Finalmente Fabian Ruiz torna a casa. Il centrocampista è stato dimesso questa mattina dall'ospedale universitario Sanitas La Moraleja, dove era ricoverato da lunedì , sotto la supervisione dello staff ...

Calciomercato Napoli - Koulibaly seguito dal Real Madrid : Calciomercato Napoli, Koulibaly interessa al Real Madrid- Se ieri vi avevamo parlato della volontà di Raphael Varane di lasciare il Real Madrid a fine stagione, oggi si registra un interessamento dei blancos verso uno dei migliori difensori non solo della Serie A, ma di tutta Europa. Kalidou Koulibaly da almeno un paio di stagioni si […] L'articolo Calciomercato Napoli, Koulibaly seguito dal Real Madrid proviene da Serie A News Calcio - ...

Il Napoli : «Milik sorpreso dalle traduzioni dal polacco. Mai detto che Mertens merita la fascia di Insigne» : La rettifica Le parole di Arkadiusz Milik a Foot Truck sono state tradotte erroneamente. Il Napoli ha così pubblicato due tweet per riportare l’esatta traduzione delle dichiarazioni rilasciate dal centravanti polacco del Napoli. “Il nostro Milik, fortemente perplesso per come spesso, troppo spesso, interviste in polacco vengano mal tradotte, ci tiene a sottolineare di non aver MAI detto che Mertens merita la fascia di capitano ...

Napoli : scommesse e clan - calciatori ?salvati dalla prescrizione : Camorra e calcio scommesse: assoluzioni e prescrizione cancellano una parte dell?inchiesta. E a beneficiarne sono due ex calciatori, un dirigente sportivo e alcuni referenti delle agenzie di...

Empoli - Corsi : 'Bennacer trattato dal Napoli' : 'Sarri manca al calcio italiano : è un esponente autorevole del nostro mondo. Si pensa possa fare scuola col suo calcio e qualche segnale c'è nelle categorie inferiori perché diversi allenatori ...

Napoli - Fabian Ruiz in ospedale : le condizioni di salute del centrocampista spagnolo : Fabian Ruiz in ospedale, il centrocampista spagnolo ha lasciato il ritiro della Nazionale a causa di un virus influenzale Fabian Ruiz è in ospedale. Il calciatore del Napoli, dopo il suo arrivo presso la sede del ritiro della Nazionale spagnola, ha dovuto abbandonare il campo a causa di un virus che gli ha dato il tormento anche nei giorni scorsi. Assente nella partita contro l’Udinese, Fabian Ruiz era stato fermato dalla febbre e ...