Maria Antonietta Rositani | Ciro andava curato | parla un amico dell’uomo

(Di sabato 23 marzo 2019)unSi trova ancora ricoverata in ospedale, la quarantaduenne data alle fiamme dall’ex marito che non accettava la fine della loro relazione. L’uomo,Russo, residente ad Ercolano in provincia di Napoli, la mattina del 12 marzo era evaso dai domiciliari per raggiungere la moglie. La donna si trovava a Reggio Calabria, nell’attesa dell’udienza che avrebbe dovuto decidere le sorti dei figli della coppia.ha sorpresonella sua auto e, dopo averla minacciata, ha cosparso la ex moglie di benzina, dando poi alle fiamme l’auto con un accendino. Il bassotto della donna, Duk, che si trovava al suo fianco, ha cercato di mordere l’uomo, essendosi accorto del pericolo imminente. Il gesto del cagnolino non ha però impedito adi appiccare il fuoco. ...

