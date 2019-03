L’autista del bus resta in carcere Salvini gela Ramy | “Vuole cittadinanza? si faccia

Roma - anziano distrugge vetro del bus e picchia L’autista : Un arzillo 66enne si è scagliato su un autista Cotral nel Terminal Anagnina di Roma dopo che quest'ultimo gli aveva chiesto un titolo di viaggio valido. Non ha resistito, così il pensionato ha preso il suo bastone da passeggio e ha dato una bastonata al conducente del mezzo che stava svolgendo la sua funzione da controllore. Dopo, non contento si è scagliato contro il vetro della porta posteriore del mezzo Cotral fermo in stazione e l'ha ...

Bus dirottato - L’autista ai carabinieri : “State a distanza. Non sparate - è tutto gasolio qui”. L’audio della telefonata : Nell’audio Ousseynou Sy, l’autista 47enne delle Autoguidovie di Crema che mercoledì 20 marzo ha sequestrato e poi dato alle fiamme un autobus con a bordo 51 studenti della scuola media “Vailati” di Crema sulla statale Paullese, al telefono con i carabinieri annuncia la sua intenzione di andare sulla pista di Linate. “Non voglio vedere nessuno nell’arco di 2 chilometri, ci sono solo bambini qua – urla al centralinista -. ...

La drammatica telefonata di Adam : “Mamma - ci uccidono”. Perquisizioni in casa e auto delL’autista : È accusato di strage, sequestro di persona, incendio e resistenza, con l'aggravante di aver agito con finalità di terrorismo Ousseynou Sy, il 47enne di origini senegalese con cittadinanza italiana che ha dirottato un autobus nel milanese con 51 studenti a bordo delle scuole medie e ha appiccato il fuoco. Secondo gli inquirenti milanesi l'aggravante terroristica è configurabile non solo alla luce delle frasi sconnesse pronunciate dall'uomo contro ...

Cosa sappiamo di Ousseynou Sy - L’autista dell’autobus incendiato a Milano : È italiano da 15 anni e non ha legami con gruppi radicali; vive a Crema da tempo e ha precedenti penali, di cui però non sapeva quasi nessuno

Bus in fiamme a Milano - chi è Ousseynou Sy - L’autista delle Autoguidovie con precedenti per guida in stato di ebbrezza : “Fare una strage per vendicare gli immigrati morti nel Mediterraneo“: così Ousseynou Sy, l’autista 47enne delle Autoguidovie di Crema che oggi ha sequestrato e poi dato alle fiamme un autobus con a bordo 51 studenti della scuola media “Vailati” di Crema sulla statale Paullese, ha spiegato il suo gesto ai carabinieri che lo hanno fermato. Originario del Senegal, sposato e poi separato con un donna italiana, regolare ...

Pistoia - perde la merce in mezzo all’autostrada : il (doppio) folle gesto delL’autista per recuperarla : La polizia stradale di Pistoia ha fermato il conducente di un furgone che, accortosi di aver perso il carico in mezzo all’autostrada A11 vicino alla galleria di Serravalle Pistoiese, si è fermato in corsia di emergenza ed è tornato indietro in retromarcia. A mano a mano che procedeva, dopo aver avvistato la merce, si fermava aprendo lo sportello di guida, per poi scendere, attraversare la carreggiata e recuperare la merce, noncurante di ...