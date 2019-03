LA RICERCA TRASLAZIONALE NELLA MALATTIA DI ALZHEIMIER ALL' IRCCS DI TROINA

Neuromed punto di riferimento per la RICERCA traslazionale : L’Irccs Neuromed si conferma tra i principali punti di riferimento per la ricerca traslazionale, quella che dai laboratori può raggiungere rapidamente i pazienti per migliorare prevenzione, diagnosi e cura. Sono infatti ben otto i progetti selezionati dal Ministero della Salute, per un totale di oltre 2.600.000 euro di finanziamento. Le proposte Neuromed hanno dovuto superare una difficile fase di selezione, che ha visto revisori scientifici ...