Blastingnews

(Di sabato 23 marzo 2019) Tra gli ospiti dell'evento internazionale del Cosmoprof 2019, tenutosi a Bologna il 14, 15, 16, 17 e 18 marzo la redazione di ha incontratoLauri, conosciuto comehairstylist che vanta un seguito di più di 200 mila seguaci su Instagram e che ha realizzato numerosi tagli e acconciature per noti personaggi della tv e dello spettacolo. Tra i suoi clienti abituali ci sono Valeria Marini, Paola Turci, Elisa Isoardi e Giulia De Lellis. Inoltre,non è solo un parrucchiere ma è un artista geniale dall’animo, un po’ folle, che sperimenta trattamenti a base di Nutella e usa palloncini all’elio per colorare i capelli. Come se non bastasse, ha diversi saloni di bellezza sparsi per l’Italia, tra Milano in corso Como, Roma a piazza di Spagna, la sua terra natale Anzio, la Sardegna e presto Napoli. Ora, conduce “Il salone delle meraviglie”, un ...

JuventusTV : Seconde Squadre, dall'Allianz Stadium ??? uno sguardo al futuro ?? Si è tenuto oggi il convegno dedicato allo svilu… - katiadiluna16 : Intervista a Federico Fashion Style: ‘La tendenza è quella che rende felici le donne’ - MelisLorena : Aldo Masullo, professore di Filosofia morale all'Università 'Federico II' di Napoli, in un'intervista dell'Enciclop… -