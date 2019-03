Google Fit si aggiorna alla versione 2 10 36 | può tenere conto dei dislivelli e tracciare

Amazfit Maps permette di ricevere le indicazioni stradali di Google Maps su Amazfit Pace - Stratos e Verge : Amazfit Maps è un'applicazione che permette di ricevere le indicazioni di navigazione di Google Maps direttamente sugli smartwatch Amazfit Pace , Amazfit Stratos e Amazfit Verge . Le indicazioni stradali inviate dall'app allo smartwatch comprendono il nome della via che si sta percorrendo, la distanza dalla prossima svolta, la distanza da percorrere e il tempo stimato necessario per giungere a destinazione. L'articolo Amazfit Maps permette di ...

Google Fit per Wear OS si arricchisce di una modalità GPS a basso consumo : Con l'ultimo aggiornamento di Google Fit alcuni smartwatch Wear OS saranno in grado di utilizzare una modalità GPS a basso consumo L'articolo Google Fit per Wear OS si arricchisce di una modalità GPS a basso consumo proviene da TuttoAndroid.

Il client web di Google Fit chiuderà il 19 marzo per concentrarsi su Android e Wear OS : Con un banner in evidenza su fit.Google.com Google ha rivelato al mondo la sua decisione di chiudere il client desktop di Google Fit il 19 marzo, per concentrare gli sforzi sull'aggiunta di nuove funzionalità che migliorano l'esperienza di Google Fit per i dispositivi mobili e gli indossabili Android. L'articolo Il client web di Google Fit chiuderà il 19 marzo per concentrarsi su Android e Wear OS proviene da TuttoAndroid.