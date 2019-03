ansa

(Di sabato 23 marzo 2019) MILANO, 23 MAR - Alcune centinaia di militanti di estrema destra sono riuniti davanti al cimiterodi Milano in attesa di entrare peril centenario della nascita dei Fasci di ...

nicomar2610 : RT @PBerizzi: Domani alle 9:30 sarò alla manifestazione #antifascista al Cimitero Monumentale di #Milano. Saremo in tanti, sicuramente più… - LombardiaBT : Ansa #news #Lombardia: Fascisti al Monumentale per commemorare - fedeli_paolo : RT @PBerizzi: Domani alle 9:30 sarò alla manifestazione #antifascista al Cimitero Monumentale di #Milano. Saremo in tanti, sicuramente più… -