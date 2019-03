Corona a monumento caduti per Orsetti

ansa

(Di sabato 23 marzo 2019) FIRENZE, 23 MAR - Unadi fiori alper idi Pian d'Albero in piazza Elia dalla Costa a Firenze per ricordare Lorenzo, il 33enne fiorentino morto in Siria. E' stata ...

