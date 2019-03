Collina nominato arbitro benemerito dall' Aia

askanews

(Di sabato 23 marzo 2019) 'È il riconoscimento per il merito di aver portato la cultura arbitrale italiana in Europa e nel mondo', spiega l'Aia in una nota. 'È un grande onore diventare …

AIA_it : Pierluigi #Collina è stato nominato dal Presidente dell’AIA, sentito il Comitato Nazionale, Dirigente Benemerito de… - zazoomblog : AIA Collina nominato dirigente benemerito: È un grande onore - #Collina #nominato #dirigente - Lore2261984 : RT @AIA_it: Pierluigi #Collina è stato nominato dal Presidente dell’AIA, sentito il Comitato Nazionale, Dirigente Benemerito dell’Associazi… -