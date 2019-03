Collina dirigente benemerito dell’Aia

calcioweb.eu

(Di sabato 23 marzo 2019) “Pierluigiè stato nominato dal presidente dell’AIA, sentito il Comitato Nazionale,dell’Associazione italiana arbitri. E’ il riconoscimento per il merito di aver portato la cultura arbitrale italiana in Europa e nel mondo”. Lo rende noto una nota dell’Associazione italiana Arbitri. Negli ultimi mesi non sono mancate le polemiche sul fronte arbitri e sul Var, adesso questo riconoscimento nei confronti diL'articolodell’Aia CalcioWeb.

