Cina,sale bilancio esplosione: 62 morti

a 62e centinaia di feriti -90 dei quali versano in gravi condizioni- e 28 dispersi ildella violentaavvenuta due giorni fa nella città di Yancheng, nella provincia orientale del Jiangsu in un impianto chimico. Al momento sono state identificate solo 26 vittime. Quasi mille residenti sono stati evacuati per precauzione. La deflagrazione ha creato un cratere e causato un shock sismico di magnitudo 2,2. 900 pompieri hanno lavorato per spegnere l'incendio. Si indaga sulle cause del disastro.(Di sabato 23 marzo 2019)

