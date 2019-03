Bosnia | Dzeko festeggia le 100 presenze con i bambini affetti da sindrome di Down

Roma - Dzeko saluta a fine stagione : tutti i possibili eredi del Bosniaco [FOTO] : 1/8 Dzeko (Alfredo Falcone/LaPresse) ...

Roma - Dzeko verso la cessione : l’Inter sulle tracce del Bosniaco : Roma Dzeko – Diciamolo, tra la Roma e Dzeko sembra che ormai non ci sia più feeling. L’attaccante bosniaco, che ha dato tanto al club giallorosso in questi anni, potrebbe essere arrivato al capolinea della propria avventura con la maglia del club di Pallotta. Quest’ultimo è già proiettato al futuro e di questo futuro potrebbe […] L'articolo Roma, Dzeko verso la cessione: l’Inter sulle tracce del bosniaco proviene da ...

Ranieri lancia il tandem ceco-Bosniaco : a Ferrara con Dzeko e Schick dal 1° : Roma – Trasferta indisiosa per la nuova Roma targata Ranieri. Oggi alle 18 i suoi ragazzi saranno di scena sul mai banale campo della Spal. A Ferrara, con i padroni di casa alla disperata ricerca di punti utili per la permanenza in serie A, i giallorossi proveranno a salire momentaneamente al 4° posto in classifica, aspettando il derby tra Milan e Inter di domenica sera. Capitolini reduci dalla vittoria, seppur sofferta, contro ...

Dzeko festeggia la Bosnia : 'Orgoglioso di essere Bosniaco' : ' La Bosnia Erzegovina non è perfetta ma è il più bel paese del mondo. Sono orgoglioso di essere Bosniaco ' queste le parole al miele dell'attaccante giallorosso su Instagram . Ecco il post: if, utag_...

Botta e risposta Totti-Dzeko in vista del derby : la gaffe del Pupone “corretta” dal Bosniaco : Francesco Totti ed Edin Dzeko sono stati protagonisti di un Botta e risposta social in vista della gara tra Roma e Lazio Francesco Totti ed Edin Dzeko hanno avuto uno scambio di battute su Instagram in vista del sentitissimo derby della Capitale di sabato sera. La rivalità tra Roma e Lazio è sempre molto sentita e l’ex capitano giallorosso ha chiesto all’attuale centravanti della Roma di mettere a segno una bella doppietta per ...