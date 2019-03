Africa meridionale | Onu | “1 | 7 milioni di persone colpite dal ciclone Idai In Mozambico

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 marzo 2019) “Un milione e settecentomilasono statedal, quasi la metà sono bambini“. A lanciare l’allarme è l’Unicef, che “sta ampliando la sua risposta per aiutare i bambini e le famiglie in Malawi,e Zimbabwe” che hanno subito le conseguenze deltropicale del 14 e 15 marzo e delle successive inondazioni. Il numero di vittime è ancora “incalcolabile” e 600milasono senza casa. Il programma alimentare mondiale (Wfp) dell’Onu ha classificato la crisi al livello di emergenza 3, il massimo, alla pari con le emergenze per la guerra in Siria, Yemen e nel Sud Sudan. Il comunicato ricorda che le immagini via satellite hanno documentate estese zone inondate, compresa una sorta di “oceano interno” che ha sommerso completamente un’area di 125 chilometri per 25 – pari all’estensione del ...

