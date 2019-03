Un nuovo brevetto suggerisce la retrocompatibilità per PS5

ZTE : arriva un nuovo brevetto di uno dispositivo foldable : Ormai gli smartphone foldable non fanno più notizia. Samsung prima e Huawei dopo, hanno ufficialmente dato inizio alla nuova era dei dispositivi pieghevoli e di giorno in giorno, Microsoft compresa, leggiamo notizie riguardanti rumors su nuovi dispositivi foldable. Ma cos’è effettivamente un dispositivo foldable? Per come lo abbiamo inteso oggi, un dispositivo foldable è un smartphone in grado di trasformarsi, una volta aperto, in un ...