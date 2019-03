Torre Angela Acds calcio | I cat | capitan Persia e il big match | “Con lo Zena è una

Torre Angela Acds (calcio - Juniores reg. C) - Polletta : “Calato il poker - ora la squadra sta bene” : Roma – Quarta vittoria consecutiva per la Juniores regionale C del Torre Angela Acds. La squadra di mister Daniele Polletta ha sbancato pure il campo del Latina Sermoneta Scalo con un rotondo 4-2. Una partita non facile quella sul campo del fanalino di coda, come da commento dello stesso allenatore capitolino. “Abbiamo cominciato bene andando in vantaggio col gol del classe 2002 Aghiyesi, all’esordio come anche il 2001 Dedeu che ha segnato ...

Torre Angela Acds (calcio - Under 17 prov.) - Dolci : “A Grottaferrata il pari servirebbe a poco…” : Roma – E’ forse il momento decisivo della stagione dell’Under 17 provinciale del Torre Angela Acds. La formazione di mister Valter Dolci ha disputato fin qui una bella stagione, ma ora deve ingranare le marce alte per riuscire a superare la folta concorrenza per le primissime posizioni. La squadra capitolina è tornato al successo nell’ultimo turno, quello che l’ha vista opposta tra le mura amiche al Colonna. “Abbiamo vinto 4-0 ed è stata ...

Torre Angela Acds - Juniores reg. C - - Middei e il primo gol : «La dedica è per papà» : Roma - La Juniores regionale C del Torre Angela Acds si è 'sfogata'. La squadra di mister Daniele Polletta ha ottenuto un largo successo per 7-2 sul campo del Football Club Frascati nel match andato ...

Torre Angela Acds (calcio - Juniores reg. C) - Middei e il primo gol : “La dedica è per papà” : Roma – La Juniores regionale C del Torre Angela Acds si è “sfogata”. La squadra di mister Daniele Polletta ha ottenuto un largo successo per 7-2 sul campo del Football Club Frascati nel match andato in scena ieri. Una partita non semplicissima, come racconta uno dei protagonisti dell’incontro, vale a dire Alessandro Middei. “Nel primo tempo siamo andati due volte in vantaggio, ma in entrambi i casi siamo stati raggiunti – dice il ...

Torre Angela Acds (calcio - Under 15 prov.) - D’Auria : «La Lepanto? Non abbiamo nulla da perdere» : Roma – L’Under 15 provinciale del Torre Angela Acds è reduce da una vittoria di personalità. La squadra di mister Davide D’Auria ha battuto 3-1 l’Almas in campo esterno e lo ha fatto con una prestazione convincente. La doppietta di Paolone e il gol di De Simone hanno consentito ai giovani capitolini di cogliere altri tre punti e consolidare l’attuale quinto posto nel girone. «Una partita molto positiva in cui abbiamo quasi sempre tenuto in ...

Ss Torre Angela Acds (calcio - I cat.) - Marsella : «Pari prezioso col Certosa - ma c’è pure rammarico» : Roma – Si è fermata sul campo della capolista Certosa la striscia di vittorie della Prima categoria del Torre Angela Acds. Ma la squadra di mister Andrea Rubenni ha mantenuto la sua imbattibilità, strappando un pari a reti bianche e finendo addirittura la partita in nove contro undici. «A mio modo di vedere potevamo vincere pure in dieci, i ragazzi hanno fatto una grande partita – dice il dirigente Giuseppe “Pino” Marsella – La squadra ha ...

Ss Torre Angela Acds (calcio - I cat.) - pokerissimo e ora il Certosa. Ciani : «Ce la giochiamo» : Roma – E’ un momento fondamentale per la Prima categoria del Torre Angela Acds. La squadra di mister Andrea Rubenni ha colto il suo quinto successo consecutivo nel match interno di domenica scorsa contro l’Accademia Real Tuscolano, regolata con un autoritario 3-0 firmato dalla doppietta dello scatenato Federici (arrivato a 18 reti stagionali) e dalla rete di Di Bari. «Un match che i ragazzi hanno giocato con la giusta concentrazione contro ...

Ss Torre Angela Acds (calcio - I cat.) - De Angelis : «Poker di vittorie - ma bisogna continuare così» : Roma – E’ un periodo davvero felice per la Prima categoria del Torre Angela Acds. La squadra cara alla famiglia Ciani ha centrato la quarta vittoria consecutiva nel match di domenica scorsa sul campo dell’Atletico Lodigiani: un 2-0 firmato dalla rete della “tassa” Federici (su calcio di punizione) e dal sigillo conclusivo di Pelagalli. «Non è stata una partita semplice, ma era importante portare a casa quest’altro successo – dice il ...

Ss Torre Angela Acds (calcio - Juniores reg. C) - Di Piero : «Siamo forti - dobbiamo arrivare in alto» : Roma – Si è sbloccato dopo un lungo “inseguimento”. Francesco Di Piero, mezzala classe 2001 in forza alla Juniores regionale C del Torre Angela Acds, ci era andato vicino più volte e sabato è riuscito a segnare il suo primo gol stagionale. Nel match contro la Lupa Roma vinto per 3-1 dai ragazzi di mister Daniele Polletta ha realizzato il gol del momentaneo 2-0, in mezzo alla doppietta di un Luca Trincia semplicemente devastante. «Abbiamo ...