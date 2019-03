Torino | i ciclisti in corteo bloccano il traffico | la polizia chiede loro i documenti e

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 marzo 2019) Quattro manifestanti denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Ieri sera per le vie del centro di, decine disi sono ritrovati per il“Critical Mass” contro “le città sempre più inquinate”. Quando però, in corso Vittorio, hanno bloccato il, laha iniziato a fermarli e are. A quel punto tra forze dell’ordine e manifestanti è scoppiato il parapiglia, coi secondi che hanno accusato i primi di essere stati caricati senza motivo. Il video mostra i momenti di tensione tra gli agenti e un gruppo diVideo FacebookL'articolo, iinil: lae scoppia il caos. Il video degli scontri proviene da Il Fatto Quotidiano.

