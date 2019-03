Spazio | ecco Kazachock | la piattaforma di ExoMars che danzerà su Marte

Il territorio di Messina verrà monitorato dallo Spazio : ecco l’accordo con l’Agenzia Spaziale Italiana per il progetto “Cosmo-Skymed” : Messina verrà monitorata dallo spazio. La Giunta Comunale ha approvato l’accordo di programma con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) per la fornitura di immagini di archivio COSMO-SkyMed sia in orbita ascendente che in orbita discendente che vadano a coprire il periodo temporale 2014-2023. l’accordo di programma, che sarà sottoscritto per il Comune, dall’assessore comunale alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli e per l’ASI, dal direttore ...

Una città in rapida crescita : ecco Nairobi vista dallo Spazio [FOTO] : La missione Sentinel-2, del programma europeo Copernicus, ci porta sopra Nairobi, una delle città in più rapida crescita dell’Africa orientale. La popolazione di Nairobi è aumentata notevolmente negli ultimi 30 anni, con i residenti nelle zone rurali che si sono riversati nella città in cerca di lavoro. La città, visibile al centro dell’immagine, ha ora una popolazione di oltre 3 milioni di abitanti, la grande maggioranza ...

Pd in crisi - ma occupa la Rai : ecco i veri dati - quanto Spazio hanno i compagni : L'informazione politica della Rai si divide in due categorie. Da una parte ci sono telegiornali, su cui tutti si accapigliano. Eppure, da quando sono cambiati i direttori, materia per litigare ce n' è poca: nei diversi notiziari i dati sulle presenze dei politici sono simili e in linea con la rappre

Esa - ecco i lab dove si impara a vivere nello Spazio : La scienza, osserva l'Esa in un post sul suo sito istituzionale, "è ovunque ma le opportunità di portare avanti ricerche nello spazio possono essere limitate" per questo l'Agenzia lavora "con ...

Spazio : ecco il quasar più luminoso del cosmo - a 13 miliardi di anni luce : Scoperto il quasar più luminoso del cosmo: si trova a una distanza di quasi 13 miliardi di anni luce dalla Terra ed è così brillante che la sua radiazione è pari a circa 600.000 miliardi di volte quella del Sole. La scoperta, pubblicata sulla rivista The Astrophysical Journal Letters, è di un gruppo di astrofisici coordinato da Xiaohui Fan, dell’Università americana dell’Arizona, di cui fa parte l’italiano Fabio Pacucci, ...

Spazio - missione New Horizons : ecco ultimo scatto di Ultima Thule : L’oggetto più lontano mai esplorato dall’essere umano torna a mettersi in mostra. Ultima Thule, il corpo celeste appartenente alla misteriosa Fascia di Kuiper e osservato dalla sonda New Horizons l’1 gennaio 2019, appare più nitido che mai in questa immagine diffusa ieri dalla Nasa. A differenza del primissimo ritratto dell’affascinante oggetto, realizzato dallo strumento Lorri a bordo di New Horizons, questa foto – spiega Global Science ...