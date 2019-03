La Superlega e una torta miliardaria

Volley : Superlega - Civitanova spegne una buona Milano : Civitanova MARCHE, MACERATA,- Settima vittoria di fila in campionato per la Cucine Lube Civitanova , che nella 11a giornata di ritorno della Regular Season Superlega Credem Banca batte 3-1 , 25-23, 23-...

Volley - Superlega 2019. Una notte al quarto posto per Milano ma quanti brividi contro Siena : notte al quarto posto per la Revivre Axopower Milano che batte non senza qualche brivido 3-1 il fanalino di coda Emma Villas Siena nell’anticipo della ottava di ritorno di Superlega e aggancia in classifica nientemeno che la Azimut Leo Shoes Modena che domani sera sarà impegnata sul campo di Civitanova. Non è stata una passeggiata per Milano la sfida contro Siena che è partita fortissimo e poi ha creato tanti grattacapi alla squadra di ...

Volley - Superlega 2019. Una notte al quarto posto per Milano ma quanti brividi contro Siena : notte al quarto posto per la Revivre Axopower Milano che batte non senza qualche brivido 3-1 il fanalino di coda Emma Villas Siena nell’anticipo della ottava di ritorno e aggancia in classifica nientemeno che la Azimut Leo Shoes Modena che domani sera sarà impegnata sul campo di Civitanova. Non è stata una passeggiata per Milano la sfida contro Siena che è partita fortissimo e poi ha creato tanti grattacapi alla squadra di Giani anche nel ...

Ceferin mette le cose in chiaro : “con me ed Agnelli non ci sarà nessuna Superlega” : “Fino a quando io e Andrea Agnelli saremo a capo delle nostre rispettive organizzazioni non ci sarà nessuna Superlega, questo è un dato di fatto”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente della Uefa, Aleksander Ceferin che ha affrontato l’argomento al Congresso di Roma riferendosi direttamente al numero uno della Juventus e dell’Eca presente in sala. “Se voi club più importanti aveste portato avanti il ...

'Con me e Agnelli nessuna Superlega' : 'Fino a quando io e Andrea Agnelli saremo a capo delle nostre rispettive organizzazioni non ci sarà nessuna Superlega europea. Questo è un dato di fatto'. Così il presidente della Uefa, Aleksander ...