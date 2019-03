Ilary Blasi torna in Tv | cosa condurrà con Teo Mammucari

lanostratv

(Di venerdì 22 marzo 2019) Teoalla conduzione de La sai l’ultima? Il retroscena In questi ultimi giorni sono circolati on line diversi rumor inerenti ad un clamoroso ritorno in prima serata su Canale 5 dello show storico La sai l’ultima. Il programma in base a queste indiscrezioni, dovrebbe andare in onda la prossima Estate. Ma chi ci sarà alla conduzione? Ovviamente non è dato saperlo, ma se l’ultima indiscrezione riportata dal blog TvBlog.it si rivelasse vera avrebbe davvero del clamoroso. Difatti, secondo le voci di corridoio raccolte dal blog televisivo, pare che in pole position per condurre la prossima edizione de La sai l’ultima ci siano nientepopodimeno chee Teo. Proprio loro due, per diversi anni, hanno condotto con grande successo Le Iene. Questa coppia si riformerà davvero in occasione di questo programma storico?...

SeeLallero : Breaking @tvblogit: salta la conduzione di Ilary Blasi e Teo Mammuccari - tempoweb : 'La Sai l'ultima?' Ilary Blasi e Mammucari resuscitano lo show -