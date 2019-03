I numeretti in centesimi non renderanno più equi i concorsi universitari

ilfoglio

(Di venerdì 22 marzo 2019) All’Università di Firenze, quanto a, hanno avuto certi problemini di cui sanno loro e tutti quelli che compulsano le notizie alla ricerca di scandali e baronie. Per questo il rettore ha fatto approntare un nuovo regolamento, ormai in via d’approvazione, per la selezione di docenti e ricerca

ilfoglio_it : Il valore della produzione accademica non può essere misurato in numeretti. 'Bandiera Bianca', la rubrica di… -